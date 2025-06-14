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В Украине запретили мыть и ремонтировать авто в общественных местах: какие наказания могут быть
Ремонт или мытье авто во дворах и на дорогах может привести к штрафу.
В Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и в других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.
Об этом пишет Автотема.
Что именно запрещено
Согласно действующему законодательству, в частности статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, к нарушениям благоустройства относится:
ремонт автомобиля во дворе многоэтажки;
мытье авто возле дома или в лесу;
техническое обслуживание машины в неустановленном месте.
Эти правила действуют как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Цель — сохранять чистоту и порядок в общественных пространствах.
Какой штраф
За нарушение предусмотрен штраф — от 340 до 1360 гривен, в зависимости от обстоятельств и вреда, который был нанесен окружающей среде или общественному пространству. Административный протокол составляет полиция.
ВАЖНО: Обычно такие штрафы применяются нечасто, но это не исключает возможности привлечения к ответственности.
Когда можно ремонтировать авто на улице
Если автомобиль сломался прямо во время движения — например, пробило колесо или закончилось масло — водитель имеет право устранить неисправность на месте. В таких случаях штраф не накладывается, ведь речь идет о необходимых действиях для безопасного движения.
Где можно ремонтировать авто
Ремонт и обслуживание следует проводить только в специально отведенных для этого местах:
на СТО;
в гаражах;
или в собственных помещениях, которые не являются общественными.
Нововведения направлены на улучшение благоустройства городов и сохранение окружающей среды. Водителям стоит быть внимательными и планировать обслуживание своих авто в соответствии с правилами, чтобы не попасть под штрафы.
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