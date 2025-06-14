В Украине запретили мыть и ремонтировать авто в общественных местах: какие наказания могут быть

Ремонт авто / © Pexels

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В Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и в других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.

Об этом пишет Автотема.

Что именно запрещено

Согласно действующему законодательству, в частности статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, к нарушениям благоустройства относится:

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ремонт автомобиля во дворе многоэтажки;

мытье авто возле дома или в лесу;

техническое обслуживание машины в неустановленном месте.

Эти правила действуют как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Цель — сохранять чистоту и порядок в общественных пространствах.

Какой штраф

За нарушение предусмотрен штраф — от 340 до 1360 гривен, в зависимости от обстоятельств и вреда, который был нанесен окружающей среде или общественному пространству. Административный протокол составляет полиция.

ВАЖНО: Обычно такие штрафы применяются нечасто, но это не исключает возможности привлечения к ответственности.

Когда можно ремонтировать авто на улице

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Если автомобиль сломался прямо во время движения — например, пробило колесо или закончилось масло — водитель имеет право устранить неисправность на месте. В таких случаях штраф не накладывается, ведь речь идет о необходимых действиях для безопасного движения.

Где можно ремонтировать авто

Ремонт и обслуживание следует проводить только в специально отведенных для этого местах:

на СТО;

в гаражах;

или в собственных помещениях, которые не являются общественными.

Нововведения направлены на улучшение благоустройства городов и сохранение окружающей среды. Водителям стоит быть внимательными и планировать обслуживание своих авто в соответствии с правилами, чтобы не попасть под штрафы.

Напомним, ранее мы писали о том, как летом правильно пользоваться мойкой самообслуживания

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