В Украине значительно подорожают водительские права, сдача экзаменов и регистрация авто: какие цены

Кабмин изменил стоимость выдачи водительского удостоверения, регистрации авто и экзаменов на водительские права.

В Украине с 1 января 2024 года подорожает ряд услуг от МВД для водителей. Речь идет об услугах по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто.

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров.

Так, со следующего года вырастет стоимость таких услуг:

Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами — с 26 грн до 230 грн;

Принятие теоретического экзамена – с 13 грн до 250 грн;

Принятие практического экзамена – с 13 грн до 420 грн;

Регистрация, перерегистрация транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или ее формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой – с 200 гривен до 350 гривен;

Снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок – с 200 до 350 гривен.

Ранее Кабинет министров утвердил порядок, как украинцы могут сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обучения в автошколе.

Также сообщалось, что МВД отменило лимит попыток сдачи практического экзамена для получения водительских прав.

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