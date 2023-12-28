В Украине значительно подорожают водительские права, сдача экзаменов и регистрация авто: какие цены

Кабмин изменил стоимость выдачи водительского удостоверения, регистрации авто и экзаменов на водительские права.
В Украине с 1 января 2024 года подорожает ряд услуг от МВД для водителей. Речь идет об услугах по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто.
Соответствующее постановление принял Кабинет Министров.
Так, со следующего года вырастет стоимость таких услуг:
- Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами — с 26 грн до 230 грн;
- Принятие теоретического экзамена – с 13 грн до 250 грн;
- Принятие практического экзамена – с 13 грн до 420 грн;
- Регистрация, перерегистрация транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или ее формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой – с 200 гривен до 350 гривен;
- Снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок – с 200 до 350 гривен.
Ранее Кабинет министров утвердил порядок, как украинцы могут сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обучения в автошколе.
Также сообщалось, что МВД отменило лимит попыток сдачи практического экзамена для получения водительских прав.
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