В Украину движется похолодание: какие советы дали автомобилистам

Советы автомобилистам / © pixabay.com

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Украина идет сильное похолодание. По словам синоптиков, уже с 5 апреля, на большей территории страны снизится температура, ночью возможны заморозки до -4 градусов, а продолжительный дождь сменится мокрым снегом.

Об этом сообщил "АвтоЦентр".

Автомобилистам следует учесть изменение погодных условий

Водителям, еще не успевшим перейти на летнюю резину, советуют подождать с "переобуванием", ведь дороги снова могут покрыться льдом и слоем снега. Автомобилисты, которые уже сменили зимние шины на летние, должны учитывать этот момент и держать большую дистанцию от других транспортных средств. Не забывайте, что важно строго соблюдать установленный скоростной режим.

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"Также тем водителям, которые уже "переобулись" рекомендуем не прибегать к резкому торможению и еще избегать незапланированных маневров. Чаще используйте торможение двигателем. На скользких участках дорог двигайтесь на невысоких оборотах мотора без переключения передач и резких движений рулей. ом на эти дни, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения”, — объяснили специалисты.

Правила следует учитывать всеми участниками дорожного движения. На мокрых и скользких участках дорог рекомендуют:

избегать движения на высоких скоростях,

держать дистанцию,

воздержаться от обгонов и резких маневров.

Раньше мы писали о том, как избежать неисправностей в авто из-за чрезмерной влажности.