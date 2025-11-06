В Украину массово везут подержанные авто: какие марки самые популярные 2025 года

Автомобиль / © Pixabay

В Украину продолжают активно завозить подержанные автомобили. В октябре 2025 года на первую регистрацию подали 25,6 тысячи легковых автомобилей — на 8,4% больше, чем в сентябре, и на 53,9% больше, чем в прошлом.

Об этом пишет Институт исследований авторынка.

По данным профильных аналитиков, в этом году импорт подержанных авто стабильно рос: с 14,5 тысячи машин в январе — до более 25 тысяч осенью. Увеличение спроса связывается с популярностью электрокаров — украинцы покупают их еще до прибытия контейнеров в порты.

Впрочем, эксперты советуют не торопиться с эмоциональными покупками. Перед приобретением следует проверять авто по VIN-коду через официальные сервисы во избежание мошенничества и проблем с техническим состоянием.

Больше всего «свежепригнанных» авто традиционно приходится на Volkswagen — 3 449 машин. Далее следуют Audi (2444), Tesla (2110), Nissan (2022) и BMW (1626).

В топ-10 также вошли Renault, Ford, Hyundai, KIA и Skoda. Эти бренды стабильно удерживают позиции благодаря сочетанию цены, надежности и комфорта.

Самые популярные модели

Среди отдельных моделей чаще всего ввозят Volkswagen Golf, Tiguan и Passat — классические «вечные» лидеры украинского рынка. В то же время, Tesla Model Y, Model 3, Nissan Leaf и KIA Niro формируют новую волну электрического импорта, который уже конкурирует с автомобилем с двигателями внутреннего сгорания.

В октябре украинский автопарк пополнился роскошными автомобилями: один Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, два Ferrari и девять Maserati. Хотя они не влияют на общую статистику, свидетельствуют о росте статусного спроса среди украинцев.

