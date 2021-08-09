В Украину могут хлынуть тысячи дешевых автомобилей из Китая

В Украину могут хлынуть тысячи дешевых автомобилей из Китая

Это могут быть машины мировых брендов.

В Украине в ближайшее время могут оказаться тысячи дешевых автомобилей из Китая.

Так, в Twitter-аккаунте Sixth Tone появились снимки стоянки с брошенными автомобилями, которые стали жертвами недавнего наводнения, охватившего Поднебесную. По словам авторов, кладбище машин обнаружено в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай).

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Судя по фотографиям, все машины покрыты слоем рыжей грязи, которой наполнились улицы города во время стихии. Вполне вероятно, что аналогично выглядят салоны авто, подкапотное пространство и, что самое главное, двигатели.

На фотографиях можно увидеть модели разных брендов — от местных, китайских до японских и европейских, таких как Toyota, Mercedes-Benz и Volvo. У некоторых машин открытые окна, люки и крышки багажника — судя по всему, для того, чтобы они "проветрились" быстрее. После этого автомобили, вероятно, отправят на химчистку и продадут на аукционах.

An aerial view of flood-damaged cars waiting to be auctioned off in Zhengzhou, Henan province, Aug. 3, 2021. More than 400,000 vehicles were damaged by record rainfall and massive flooding in the city last month. (Photos: People Visual)



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Напомним, причиной случившегося стали сильные дожди и наводнения, которые накрыли Китай в прошлом месяце. Инфраструктура страны сильно пострадала.

К слову, в Украине после многочисленных затоплений городов тоже есть немало автомобилей-утопленников. Как правило, такие авто попадают в руки перекупщиков, которые продают их с хорошими скидками, не разглашая их реальную историю.

Ранее рассказывалось о том, что мужчина вернул проблемный электрокроссовер Tesla дилеру, а через некоторое время его приобрели в Украине.

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