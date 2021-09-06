В Украину могут хлынуть тысячи удешевленных автомобилей из США

В Украину могут хлынуть тысячи удешевленных автомобилей из США

Всему виной мощный ураган.

В Украину в ближайшее время могут добраться тысячи подержанных автомобилей из США.

Восток США охватил один из самых масштабных катаклизмов в истории — ураган Ида. Он привел к серьезным наводнениям и ливням, в результате чего тысячи автомобилей превратились в утопленников. Именно эти проблемные машины вскоре и рискуют оказаться на украинском рынке, передает Autoportal.

Так, большинство автомобилей не просто оказались "подтоплены", а затоплены основательно — какие-то машины залило водой в половину высоты кузова, другие — чуть ли не полностью ушли под воду. Кроме того, часть транспортных средств получили механические повреждения по части кузова.

Отметим, что несколько недель назад с серьезными потопами столкнулись Европа и Китай. Поврежденные машины из этих регионов тоже скоро могут оказаться в Украине.

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Основные проблемы, которые присущи автомобилям-утопленникам — это постоянные отказы электрооборудования, электронных систем, подушек безопасности, трансмиссии, двигателей, привода, а также коррозия кузова и высокая влажность салона.

К слову, в Украине после многочисленных затоплений городов тоже есть немало автомобилей-утопленников. Как правило, такие авто попадают в руки перекупщиков, которые продают их с хорошими скидками, не разглашая их реальную историю.

Ураган "Ида" принес в США небывалые ливни и наводнения. Улицы Нью-Йорка так затопило впервые в истории, движение транспорта там парализовано. Мэр запретил выезжать на дорогу всем машинам, кроме чрезвычайников и копов. Сетями разлетелись кадры, где вода затапливает нью-йоркское метро. Здесь впервые в истории города — объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения;

принес в США небывалые ливни и наводнения. Мэр кроме чрезвычайников и копов. Сетями разлетелись кадры, где Здесь впервые в истории города — В Нью-Джерси не ходят поезда, потому что пути размыты. Пассажиры мокнут на подтопленных вокзалах. Машина до последнего остается у американцев надежным средством передвигаться, даже когда вода уже заливает через дверцу. О том, что "Ида" движется на восток и несет с собой дожди говорили здесь, не один день. Но масштаба никто не мог представить;

Пассажиры мокнут на подтопленных вокзалах. Машина до последнего остается у американцев надежным средством передвигаться, даже когда вода уже заливает через дверцу. О том, что "Ида" движется на восток и несет с собой дожди говорили здесь, не один день. Но масштаба никто не мог представить; Ураган "Ида" может обойтись Штатам в 80 миллиардов долларов, некоторые заводы в Луизиане, которую ударило стихией тяжелее всего, не заработают по крайней мере еще две недели, десятки тысяч людей — все еще сидят без света.

Ураган "Ида" превратил жизнь американцев в выживание

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