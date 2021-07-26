В желто-голубом цвете и с трезубцем на крыше: Maserati показала уникальный автомобиль, который должен понравиться украинцам

В желто-голубом цвете и с трезубцем на крыше: Maserati показала уникальный автомобиль, который должен понравиться украинцам

Довольно интересный вариант гибридного внедорожника.

Компания Maserati создала уникальную версию автомобиля Levante Hybrid, которая должна понравиться украинцам.

Об этом говорится на официальной странице итальянского автопроизводителя в Facebook.

Так, Maserati Levante Hybrid была создана дизайнером Domaine Du Muy, который раскрасил автомобиль в желто-голубые цвета и на крышу добавил эмблему Maserati — трезубец. Ну настоящая же мечта для жителя Украины.

Отметим, что спереди доминирует желтый цвет, им окрашены капот и правая боковина. Левая боковина и задняя часть — в синем цвете. Хромированный трезубец также украшает голубую часть автомобиля.

media.maserati.com

В своих соцсетях Maserati напоминает, что с помощью программы Fuoriserie и италийских экспертов клиенты компании могут "создать Maserati своей мечты".

Технические характеристики Maserati Levante Hybrid также должны понравиться украинцам. Гибридный силовой агрегат развивает 300 л.с. До первой сотни он разгоняется всего за 6 секунд, а максимальная скорость достигает 245 км в час. В то же время расход топлива для такого большого и динамического авто невелика — 9,7—10,7 литров на 100 км. Цена в Украине пока неизвестна, базовый Levante стоит у нас от 2,3 млн грн.

Ранее Maserati официально представила свой первый электрифицированный автомобиль.

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