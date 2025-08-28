Ваши шины могут увеличивать расход топлива: что советуют эксперты

Шины / © pixabay.com

Расход топлива в вашем авто зависит не только от двигателя или стиля вождения. Важную роль играют и шины. Если подобрать их неправильно, машина может потреблять значительно больше топлива, чем нужно, говорят эксперты.

Об этом сообщило издание UA.Motors.

Например, зимняя резина с мягкой смесью и многочисленными ламелями или покрышки для бездорожья создают дополнительное сопротивление. Так же действуют широкие или высокопрофильные шины — из-за них мотор тратит больше энергии, а значит, и горючего. Для понимания специалисты приводят пример шоссейного велосипеда: узкие и гладкие покрышки легко катятся и требуют минимальных усилий.

Не менее важен и размер колес. Большие диски увеличивают вес автомобиля, поэтому расходы возрастают. Чтобы этого избежать, производители разрабатывают более легкие конструкции и выпускают специальные «экономные» шины с пониженным сопротивлением качению. Они позволяют расходовать меньше топлива без потери безопасности.

Но дело не только в выборе резины. Эксперты напоминают: если подвеска, тормозная система или углы установки колес настроены неправильно, расход топлива тоже увеличивается. Поэтому регулярная проверка технического состояния авто поможет сэкономить.

Еще один нюанс — давление в шинах. Оно должно быть оптимальным именно для вашего авто, учитывая загрузку и тип поездки. Данные для передних и задних колес обычно указаны на специальной наклейке в салоне или на кузове. Если придерживаться этих рекомендаций, можно сохранить и топливо, и ресурс шин.

