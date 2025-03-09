Важная информация для водителей: штрафы за нарушение ПДД можно оплачивать со скидкой

Это возможно только в том случае, если штраф был зафиксирован камерами автоматической фиксации.

В Украине существует возможность значительной экономии на штрафах за нарушение ПДД, о которой знают не все водители. Согласно правилам, если штраф был выписан за нарушение ПДД, водители могут оплатить его со скидкой до 50%.

Об этом пишет Автотема.

Эксперты говорят, что у украинцев есть возможность получить скидку до 50% на штрафы за нарушение ПДД, если уплатят их в течение 10 дней с момента получения постановления или отказа от него. Это касается штрафов, зафиксированных камерами автоматической фиксации за превышение скорости, нарушение правил парковки или стоянки, а также за передачу прав патрульным.

Однако важно помнить, что водители, которых остановили патрульные, не могут воспользоваться этой льготой. В этом случае в постановлении не будет указана возможность скидки на штраф. Чтобы воспользоваться скидкой, штраф должен быть уплачен в указанный период, иначе возможность сэкономить на штрафе будет упущена.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине планируется ввести новые штрафы для водителей, использующих транспортные средства, создающие чрезмерный шум.

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