Вертолетная площадка и бассейн: итальянцы показали концепт необычной летучей яхты, напоминающей катамаран

Этот концепт указывает направление развития авиации будущего.

Итальянская дизайнерская студия Lazzarini представила концепцию летучей суперяхты. Концепт получил название Air Yacht.

Яхта похожа на дирижабль и по замыслу должна подниматься в небо благодаря гелию. Об этом сообщается на официальном сайте студии.

Судно создано из углерода, для того чтобы намного уменьшить вес, ведь Air Yacht состоит из двух 150 метровых дирижаблей и немалой кабины. Внутри шаров находятся специальные отсеки, в которых хранится гелий.

Во время полета сжатый гелий высвобождается и может обеспечить достаточную тягу, для того чтобы путешествие длилось 48 часов при скорости в 60 узлов. Когда корабль работает в режиме круиза, его скорость достигает 5 узлов.

Также одной из главных идей концепта – это сделать перелеты более экологичными. Ведь большинство самолетов летают на керосине, который не очень приветлив к нашей экологии. Заправляя Air Yacht гелием, вы не загрязняете экологию.

https://www.lazzarinidesignstudio.com/

На борту яхты есть все, что нужно для роскошной жизни. В центральном корпусе находится большая обеденная зона и жилое пространство. Выше вы найдете вертолетную площадку с сопровождающим вертолетом. Вся яхта оборудована большими иллюминаторами, через которые можно наблюдать красивые окрестности.

На борту одновременно может находиться 22 пассажира, их размещение предусмотрено в 11 каютах. Каждая из них имеет смотровую площадку с видом на 360 градусов. Но следует отметить, что эта яхта не подходит для туристических целей, она рассчитана на личное использование человеком, который планирует приобрести для себя уникальную суперяхту.

Напомним, что недавно Maybach представил свой первый электрокар: это внедорожник, вдохновленный яхтами.