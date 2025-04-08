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Весенние ловушки: три ошибки, которые могут сломать ваше авто
Ошибки водителей могут обернуться тысячами гривен на ремонт.
Весной дороги оживают, но вместе с первым теплом появляются и типичные водительские ошибки. Даже мелкие действия, предпринятые по привычке, могут привести к непредвиденным и дорогим проблемам с автомобилем.
Об этом сообщило издание «Автотема».
Мытье двигателя самостоятельно
Некоторые автовладельцы считают, что очистка двигателя — это просто. Но на самом деле отсутствие опыта часто приводит к проблемам: повреждения проводки, датчиков или даже блока управления. Влажность, которая остается в недоступных местах, может постепенно вывести из строя электронику. Оптимальный вариант — обратиться к профессиональной мойке, где двигатель очистят без риска.
Топливные присадки
Супермаркеты и автомагазины предлагают десятки присадок, которые якобы уменьшают расход топлива и очищают двигатель. Однако многие из них содержат агрессивные химические компоненты, которые не очищают, а повреждают топливную систему. Прежде чем добавлять такие присадки в бак, лучше проконсультироваться со специалистом — это может сэкономить достаточно большие деньги на дальнейшем ремонте.
Опасность весенних луж
Проезд через глубокие лужи кажется пустяком, но последствия могут быть катастрофическими:
Гидроудар — вода попадает в цилиндры, ломая поршни (ремонт — от 30 000 грн).
Аквапланирование — потеря контроля из-за отрыва колес от дороги.
Напомним, видео и фото с места аварии, даже без публикации, могут привести к серьезным последствиям.