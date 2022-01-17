Вьетнамец создал из дерева копию самого дорогого автомобиля в мире: на нем можно передвигаться (видео)

Вьетнамец создал из дерева копию самого дорогого автомобиля в мире: на нем можно передвигаться (видео)

Деревянная копия обладает мощным электрическим двигателем, который выдержит даже взрослого человека.

Плотник из Вьетнама Чионг Ван Дао создал деревянную мини-копию самого дорогого Rolls-Royce – двухместного кабриолета Boat Tail, который в оригинале стоит 28 миллионов долларов (примерно 784 млн грн).

Чтобы создать реплику, ему понадобилось 68 дней. Об этом сообщается на YouTube-канале ND – Woodworking Art.

Самая главная особенность копии в том, что она подвижна и на ней можно ездить. К примеру, мужчина подарил ее своему сыну и он с радостью на ней катается.

Традиционно плотник использовал бруски дерева, которые собственноручно выпилил с помощью бензопилы, чтобы придать им сходство с панелями Rolls-Royce. Копия получила качественный кузов, работающую светотехнику и двери, естественно открывающиеся против движения. Ну и куда без фирменной статуэтки "Дух экстаза".

Также, как и у оригинала, в задней части авто имеется отсек для аксессуаров, которые используют во время пикника. Но, конечно, в копии их нет, так как и охлаждения для напитков.

Деревянный автомобиль двигается благодаря электромотору, который питается от небольшого аккумулятора. Чтобы остановить тяжелую машину, инженер использовал дисковые тормоза. Мощность двигателя и запас хода не огласили, но судя по видео, двигатель неслабый. Автомобиль с лёгкостью несет на себе ребенка с отцом.

Напомним, что в США создали уникальный кемпер, имеющий девять колес.