Въезд в Румынию на авто из Украины: что теперь обязательно иметь водителям

Автомобиль / © Pixabay

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Теперь украинские водители, пересекающие границу с Румынией на собственных автомобилях, должны обязательно предъявлять сертификат техосмотра, подтверждающий исправность и безопасность транспортного средства.

Об этом пишут Новости. Live.

Отсутствие этого документа может стать причиной возвращения на границе.

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Румынские пограничники строго проверяют не только стандартные документы, но и техническое состояние авто. Сертификат техосмотра подтверждает, что у транспортного средства нет повреждений и соответствует нормам безопасности и экологии.

Даже при наличии паспорта, водительских прав и страховки без этого документа авто могут не пропустить.

Для беспрепятственного пересечения границы из Украины в Румынию нужно иметь:

биометрический паспорт или паспорт с визой;

международное водительское удостоверение ;

техпаспорт на авто;

страховой полис «Зеленая карта»;

доверенность, если автомобиль принадлежит другому лицу;

справку о техническом состоянии авто (сертификат техосмотра).

Кроме документов пограничники тщательно проверяют содержимое багажа. Запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, продукты без заводской упаковки, наличные деньги более 10 000 евро без декларации, а также большие объемы алкоголя и сигарет.

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Напомним, когда украинцы выбирают заправку, они редко обращают внимание на то, возле какой колонки останавливаются. А зря: самые близкие к въезду колонки — наиболее изношенные и рискованные для топливной системы авто.