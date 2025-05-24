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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Въезд в Румынию на авто из Украины: что теперь обязательно иметь водителям

Водителям советуют заранее проверять наличие всех необходимых документов перед поездкой во избежание неприятностей на границе и лишних затрат времени и денег.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Автомобиль

Автомобиль / © Pixabay

Теперь украинские водители, пересекающие границу с Румынией на собственных автомобилях, должны обязательно предъявлять сертификат техосмотра, подтверждающий исправность и безопасность транспортного средства.

Об этом пишут Новости. Live.

Отсутствие этого документа может стать причиной возвращения на границе.

Румынские пограничники строго проверяют не только стандартные документы, но и техническое состояние авто. Сертификат техосмотра подтверждает, что у транспортного средства нет повреждений и соответствует нормам безопасности и экологии.

Даже при наличии паспорта, водительских прав и страховки без этого документа авто могут не пропустить.

Для беспрепятственного пересечения границы из Украины в Румынию нужно иметь:

  • биометрический паспорт или паспорт с визой;

  • международное водительское удостоверение;

  • техпаспорт на авто;

  • страховой полис «Зеленая карта»;

  • доверенность, если автомобиль принадлежит другому лицу;

  • справку о техническом состоянии авто (сертификат техосмотра).

Кроме документов пограничники тщательно проверяют содержимое багажа. Запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, продукты без заводской упаковки, наличные деньги более 10 000 евро без декларации, а также большие объемы алкоголя и сигарет.

Напомним, когда украинцы выбирают заправку, они редко обращают внимание на то, возле какой колонки останавливаются. А зря: самые близкие к въезду колонки — наиболее изношенные и рискованные для топливной системы авто.

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