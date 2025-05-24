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Въезд в Румынию на авто из Украины: что теперь обязательно иметь водителям
Водителям советуют заранее проверять наличие всех необходимых документов перед поездкой во избежание неприятностей на границе и лишних затрат времени и денег.
Теперь украинские водители, пересекающие границу с Румынией на собственных автомобилях, должны обязательно предъявлять сертификат техосмотра, подтверждающий исправность и безопасность транспортного средства.
Об этом пишут Новости. Live.
Отсутствие этого документа может стать причиной возвращения на границе.
Румынские пограничники строго проверяют не только стандартные документы, но и техническое состояние авто. Сертификат техосмотра подтверждает, что у транспортного средства нет повреждений и соответствует нормам безопасности и экологии.
Даже при наличии паспорта, водительских прав и страховки без этого документа авто могут не пропустить.
Для беспрепятственного пересечения границы из Украины в Румынию нужно иметь:
биометрический паспорт или паспорт с визой;
международное водительское удостоверение;
техпаспорт на авто;
страховой полис «Зеленая карта»;
доверенность, если автомобиль принадлежит другому лицу;
справку о техническом состоянии авто (сертификат техосмотра).
Кроме документов пограничники тщательно проверяют содержимое багажа. Запрещено ввозить оружие, наркотики, взрывчатку, продукты без заводской упаковки, наличные деньги более 10 000 евро без декларации, а также большие объемы алкоголя и сигарет.
Напомним, когда украинцы выбирают заправку, они редко обращают внимание на то, возле какой колонки останавливаются. А зря: самые близкие к въезду колонки — наиболее изношенные и рискованные для топливной системы авто.