Виртуозный маневр: Сеть покорил нестандартный способ параллельной парковки

Пользователи соцсетей активно обсуждают необычный способ параллельной парковки, который показал один водитель, заставив многих пересмотреть собственные навыки и «взять во внимание» новый подход.

Об этом сообщает издание Mirror.

Водитель продемонстрировал экстремальную технику парковки, которая позволяет занять место у обочины с помощью разворота на 180 градусов.

Параллельная парковка всегда считалась сложным маневром для многих водителей. Она требует разместить автомобиль параллельно бордюру между другими припаркованными машинами. Даже опытные водители часто избегают этого маневра или испытывают трудности.

Как объясняет RAC (Королевский автомобильный клуб Великобритании), «параллельная парковка позволяет занять место, которое было бы слишком узким для обычного прямого заезда. Благодаря заднему ходу водитель может использовать даже одно свободное пространство, немного больше длины автомобиля».

В опубликованном видео водитель начинает традиционно — подъезжает рядом с припаркованной машиной и начинает движение назад. Но вместо того, чтобы плавно выровнять авто, он крутит руль, заставляя машину повернуться на 180 градусов. В результате автомобиль оказывается на месте, но передней частью смотрит в противоположном направлении по сравнению с привычным способом парковки.

Пользователи X активно комментируют видео. Один из них написал: «Инновационный навык парковки — настоящий следующий уровень!» Другой назвал водителя «мыслителем вне рамок», а третий добавил: «Очень впечатляет». Некоторые даже шутят, что все это время они парковались неправильно: «TIL «сегодня я узнал» что мы делали это не так».

Эксперты отмечают, что искусная параллельная парковка — полезный навык, который позволяет эффективно использовать ограниченное пространство, но новый метод водителя наглядно показывает, что нестандартные подходы могут удивить даже опытных автомобилистов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в «Дії» могут внедрить новые сервисы, в частности уведомление о неправильной парковке.