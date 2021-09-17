Владельцы автомобилей суббренда Hyundai смогут открывать двери и заводить двигатель лицом

Эта функция уже внедрена в одну из моделей.

Компания Genesis, которая является премиальным суббрендом Hyundai, научит свои автомобили распознавать владельцев по лицу.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Как известно, Genesis в августе представил свой первый электромобиль — компактный кроссовер Genesis GV60, который делит платформу с Hyundai Ioniq 5 и KIA EV6. Теперь же бренд сообщил, что новинка будет иметь интересную технологическую функцию Face Connect.

Благодаря Face Connect владельцы будущих Genesis смогут открывать или закрывать двери буквально "лицом", для узнавания которого автомобили оборудуют инфракрасной камерой. По замыслу инженеров марки, технология сделает взаимодействие между человеком и машиной комфортнее: особенно актуально это для любителей активного отдыха, которым не всегда удобно носить с собой физический ключ.

carscoops.com

Face Connect использует камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIR), которая сможет распознавать лица даже ночью и в дождливую погоду. В память автомобиля можно будет внести изображение не более двух человек, для каждого из которых создается отдельный профиль с настройками руля, сиденья, проекционного дисплея, зеркал и мультимедийной системы. Все настройки под водителя машина проводит автоматически, узнав лицо того, кто садится за руль.

Для запуска двигателя ключ тоже не понадобится, поскольку включить этот гаджет на колесах можно с помощью сканера отпечатка пальца. Также сканер отпечатка является идентификатором для оплаты парковки в режиме Valet Mode — ранее для оплаты нужно было каждый раз вводить PIN-код.

Кроме этого, Genesis доработала функцию беспроводного обновления программного обеспечения (ОТА): теперь "по воздуху" можно загружать новое ПО тормозной системы, подвески, рулевого управления и подушек безопасности. Прежде функция была доступна только для навигатора, проекционного дисплея и "приборки".

Ранее рассказывалось о том, что Genesis GV60 сможет заряжаться без проводов.

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