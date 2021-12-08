Владельцы электромобилей вдвое чаще прокалывают колеса, чем водители с ДВС: почему так происходит

Владельцы электромобилей вдвое чаще прокалывают колеса, чем водители с ДВС: почему так происходит

На это влияет несколько факторов.

Британские специалисты провели интересное исследование относительно электромобилей.

Об этом сообщает This is money.

Так, компания Britannia Rescue, специализирующаяся на помощи на дорогах Великобритании, на основе своих данных за период с 2018 по 2021 годы составила интересную статистику поломок автомобилей. Оказалось, что за 3 года доля вызовов экстренных служб автомобилей с ДВС из-за пробития колес составляет всего 16%, а у электрокаров этот показатель больше, чем в 2 раза — 36%.

По мнению экспертов, такая статистика связана с увеличенной массой электромобилей, которые, попадая в ямы, сталкиваются с повреждением покрышек или колесных дисков в два раза чаще.

Еще одной проблемой, связанной с более частыми вызовами, является отсутствие у большинства электромобилей запасного колеса. Производители "зеленых" моделей практически всегда отказываются от запаски в пользу снижения массы.

Кроме того, специалисты заявили, что из-за разряженных аккумуляторов звонят только в 11 процентах случаев. Другими словами, шанс повреждения колес в экологически чистых машинах втрое больше, чем шанс остаться с разряженным аккумулятором.

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