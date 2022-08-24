Владелец электромобиля Tesla вживил в руку чип-ключ для открывания дверей

Так, владелец электромобиля присоединился к группе бета-тестеров чипа VivoKey Apex, работающему на базе технологии беспроводной связи Near Field Communication (NFC).

Как сообщает Carscoops, Далали вживил в руку чип-ключ для открывания дверей.

NFC уже применяется для бесконтактной оплаты покупок и виртуальных ключей для автомобиля в смартфоне, однако экспериментаторы пошли дальше и имплантировали чип VivoKey в руку – процедура обошлась в 400 долларов, 300 из которых Далали заплатил за само устройство.

Далали отметил, что он часто забывал дома ключ-карту от электрокара и это доставляло ему много хлопот. Теперь он может открывать свой автомобиль простым прикосновением руки. При сканировании чип светится зелёным. Он заявил, что это не первый его имплант. Ранее он вживил себе чип, хранящий ключи от дома и медицинскую информацию о нем. Он объяснил, что это безопасно, поскольку устройство покрыто биосовместимым веществом и уточнил, что операцию проводил профессиональный мастер по пирсингу.

@elonmusk



В конце концов вычисляли мой телефон телефонной клавиши в том, что мы сможем... literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI — Brandon Dalaly (@BrandonDalaly) August 16, 2022

С обновлением функционал чипа будет расширяться – у компании, разработавшей устройство, есть целый магазин приложений, и смарт-ключ для Tesla – это лишь один из них.

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