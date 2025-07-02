Владельцам авто из США приготовиться: какой штраф грозит

Красные поворотники / © ДжеДАІ

Реклама

Автомобили из США пользуются большой популярностью среди украинцев. Впрочем, у них одна общая проблема, по которой можно получить штраф. Речь идет о цвете поворотников.

Об этом пишет издание "Твоя МАШИНА".

В чем проблема

Американские автомобили часто оснащаются красными поворотниками. Но в Украине с 2017 года действует стандарт, согласно которому поворотники должны быть только желтого цвета. Это правило, на первый взгляд, может показаться неважным, но оно связано с безопасностью на дорогах – желтые сигналы видны гораздо лучше, особенно ночью и в плохую погоду.

Реклама

Когда я покупал свой первый американский внедорожник, даже не думал, что такие мелочи могут иметь значение в Украине.

Если же на машине, привезенной из США, красные поворотники, это почти наверняка привлечет внимание полиции. В этом случае водителя могут остановить и выписать штраф за нарушение правил, предусмотренных частью 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Его размер составит 510 гривен.

"Но не стоит переживать. Поменять цвет поворотников гораздо проще, чем кажется. Для этого достаточно заменить лампочки или светодиоды в корпусах на те, что предназначены для желтого цвета. Это быстрая процедура, которая не обойдется дорого, но избавит вас от возможных штрафов", - уверяют эксперты.

Поэтому вместо того, чтобы ждать штрафа, лучше среагировать заранее и выполнить простой ремонт. Своевременная замена цвета лишит вас почти гарантированных проблем с полицией.

Реклама

Ранее мы писали о том, что остановка на трассе из-за пустого бака может обернуться немалым штрафом в Германии.

Известно, что на немецких автобанах действует строгое правило: если вы остановились из-за отсутствия горючего, это расценивается как халатность.

Дело в том, что на некоторых участках знаменитых германских трасс нет ограничений скорости. Поэтому непредвиденная остановка, вызванная нехваткой горючего, может спровоцировать серьезную аварию и создать опасную ситуацию на дороге. Если вы внезапно остановитесь на дороге, где другие автомобили едут на большой скорости, последствия могут быть роковыми.