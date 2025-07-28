Владельцы подержанных авто получают серьезные проблемы из-за машин с небольшим пробегом

Почему машины с малым пробегом могут сломаться быстрее

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Автомобили с незначительным пробегом кажутся выгодной покупкой, однако действительно могут скрывать серьезные проблемы, предупреждают специалисты.

Об этом говорится в express.

Некоторые бензиновые и дизельные автомобили, несмотря на небольшое количество пройденных километров, могут иметь технические неисправности или повреждения. Об этом заявила Сара Дженкинс, специалист по сервису My Car Reg Check. По ее словам, многие ошибочно полагают, что малый пробег — это автоматически гарантия надежности.

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«Люди часто думают, что авто с пробегом в 30 000 км — лучшая покупка, чем с 80 000 км. Но это не всегда так. Машины предназначены для движения. Если они годами стоят без дела в гараже, то могут появиться скрытые проблемы, которые проявятся слишком поздно», — объясняет Дженкинс.

По ее словам, подержанные автомобили с малым пробегом часто имеют:

трещины или рассыпания резиновых деталей,

заклинивание тормозов,

заторможенную работу двигателя,

повышенную влажность внутри салона.

Такие поломки могут влететь в копеечку — иногда ремонт стоит более 25 000 гривен. И тогда уже не кажется, что это была выгодная покупка», — добавила эксперт.

Как избежать рисков

Авто должно регулярно заводиться и ездить хотя бы 10–30 минут еженедельно — это минимум для профилактики износа деталей.

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Нужно следить за уровнем масла, охлаждающей жидкости, давлением в шинах — даже когда авто «просто стоит».

Обязательно проверяйте историю обслуживания: есть ли сервисная книжка, проводились ли ТО, где хранилось авто — в гараже или под открытым небом.

Самое важное — не пробег, а ухоженность машины и ее история.

«Низкий пробег — это плюс, но только если машина обслуживалась должным образом. Иначе он только обманывает», — подытожила Сара.

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Напомним, полноприводные авто раскритиковали. Известный автомеханик и блогер Скотти Килмер из США обратился к владельцам автомобилей с предупреждением: не все машины с полным приводом (AWD) оправдывают расходы.

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