Владеть электрокаром в 3 раза дороже, чем авто с ДВС — исследование

Однако впоследствии электромобили таки становятся дешевле обычных машины

Аналитическая компания We Predict провела исследование, которое показало, что владеть электромобилем в первые три месяца в 2-3 раза дороже, чем автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом сообщает Forbes.

Исследователи рассмотрели полную историю обслуживания около 19 миллионов автомобилей 2016-2021 модельных годов. В то же время они обнаружили, что после года владения электрокар будет дороже в обслуживании, чем авто с ДВС, всего в 1,6 раза.

We Predict определили, что после года владения электрокаром расходы на его ремонт уменьшаются на 27%, а через два года — снижаются на 65%. Согласно исследованию расходы на обслуживание обычных транспортных средств со временем растут, но на электрокары — наоборот.

«Стоимость содержания электромобиля, даже когда он стареет, становится все меньше, и действительно меньше, чем содержание автомобиля с ДВС, и это не только затраты на техническое обслуживание, но и все другие расходы на обслуживание", — сказал основатель и исполнительный директор We Predict Джеймс Дэвис.

Он также рассказал, что одним из лучших электрокаров за последние несколько лет стал Ford Mustang Mach-E, который превзошел своих конкурентов в экономичности обслуживания.

Согласно данным We Predict, он получил лучший старт среди всех премиальных электрических внедорожников. На его обслуживание в течение первых трех месяцев тратилось всего 93 доллара. Это по сравнению с 366 долларами за Audi e-tron, 667 долларами за Porsche Taycan и 834 долларами за Jaguar I-PACE.

Также Дэвис считает, что замечательный запуск Mustang Mach-E предвещает аналогичный результат для будущего электрического пикапа Ford F-150 Lightning. В общем, по его мнению, автопроизводители получают все больше опыта в сфере инженерии, строительства, запуска и обслуживании электромобилей, что приведет к снижению цен на их обслуживание.

Ранее сообщалось, что в одном из штатов США каждый пятый владелец электрокара вернулся к авто с ДВС.

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