Вместо нее – пустое отверстие: владельцы электромобилей Tesla пожаловались на отсутствие популярной функции

С этой проблемой автомобили стали приходить к покупателям после 6 ноября.

Компания Tesla, похоже, попала в очередную неприятную ситуацию со своими электрокарами.

Как сообщает Electrek, новоиспеченные покупатели электромобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y обнаружили в салоне отсутствие USB-портов.

Отмечается, что отверстия для подключения устройств на задней стенке центральной консоли имеются, однако электронная составляющая отсутствует. Также неактивной оказалась функция беспроводной зарядки. Как минимум один из владельцев написал, что USB-порты на задних сиденьях тоже отсутствуют.

Вот такой вид имеет то место, где должен быть USB-порт.

electrek.co

По информации издания, последние Tesla с работоспособными USB-портами были отправлены 6 ноября, но затем началась доставка новой партии. Большинство покупателей не проинформировали об изменениях, однако некоторым владельцам новых авто техническая служба Tesla таки сообщила, что запчасти появятся в декабре, и тогда их будут приглашать в сервисные центры.

Причиной такого, скорее всего, является глобальная нехватка микросхем, которая уже влияет на автомобильную промышленность больше года.

Ранее рассказывалось о том, что BMW из-за проблемы с микросхемами лишила водителей определенного оборудования в салонах авто.

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