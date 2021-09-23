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Внешность нового дешевого седана Skoda раскрыли без камуфляжа

Внешность нового дешевого седана Skoda раскрыли без камуфляжа

Auto.cz

Эту модель официально должны представить до конца 2021 года.

В Сети появились фотографии нового дешевого седана Skoda Slavia без камуфляжа.

Соответствующие фотографии были опубликованы на Auto.cz.

Взяв за основу шпионские снимки, художник-график издания Гонза Лушовски нарисовал рендеры будущего лифтбека. Позаимствовав некоторые дизайнерские решения у нынешних моделей марки, он создал довольно интересный автомобиль. Колеса достались от Fabia, а антенна была заменена на более современный акулий плавник.

Длина — 4 480 мм, колесная база — 2 651 мм. Автомобиль оснастят литровым и полуторалитровым бензиновым двигателями мощностью в 115 и 150 лошадок. КПП — шестиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат или преселективной "робот" DSG с двумя сцеплениями.

© Auto.cz
Auto.cz

Отмечается, что Skoda Slavia войдет в бюджетный сегмент, заменив модель Rapid. Седан построят на платформе MQB-A0 в упрощенной спецификации. Это более простое исполнение глобальной платформы MQB, которую впервые испытали на компактном кроссовере Skoda Kushaq. Сам автопроизводитель называет новый бюджетный седан среднеразмерным и премиальным.

Дебют Skoda Slavia состоится до конца 2021 года, а на рынок модель поступит в начале 2022-го. В то же время, как ожидается, Skoda Slavia будет предназначена в первую очередь для рынка Индии. В Европе в этом сегменте представлен совсем другой автомобиль — Scala.

Ранее рассказывалось о том, что Skoda выпустила бюджетную версию популярного хэтчбека.

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