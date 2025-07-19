Внимание, водители: за какие нарушения с номерными знаками могут оштрафовать

Штраф / © УНИАН

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Номерные знаки кажутся простым и обыденным элементом автомобиля. Но в Украине даже незначительные отклонения от требований к госномера могут стоить водителю 1190 гривен штрафа.

Об этом пишет «Твоя Машина».

«Инспекторы обращают внимание на малейшие нарушения — даже на угол наклона номера или подсветки. А большинство водителей просто не задумываются над этим», — объясняет одесский юрист Дмитрий, у которого 15 лет практики.

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По закону есть по меньшей мере шесть нарушений, за которые водителя могут оштрафовать.

Первое — движение без номерного знака. Даже если автомобиль новый, только что из автосалона или находится на ремонте, — номера должны быть установлены. Иначе — штраф.

Второе — использование номеров с другого авто. Даже временная установка чужих табличек запрещена и считается серьезным нарушением.

Третье — нестандартные таблички. Самодельные номера, неправильный шрифт или хаотическое расположение символов — все это вне закона.

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Четвертое — неправильное крепление. Если номер перевернут, скрыт рамкой, наклейкой или поврежден, полицейский имеет право остановить автомобиль.

Пятое — проблемы с подсветкой. «Если лампа перегорела или модуль просто не подключен — в темное время суток это почти гарантированный штраф», — предупреждает юрист.

Шестое — использование устройств для маскировки. Пленки, шторки, магнитные накладки или спреи, затрудняющие идентификацию номера, запрещены. За такие вещи штраф не только неизбежен — иногда автомобили могут эвакуировать.

Юрист советует внимательно проверять состояние номерных знаков, их крепление, шрифт и освещение. Даже одна деталь может послужить причиной проблем на дороге.

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Напомним, уплатить штраф за нарушение ПДД кажется простым делом, но на самом деле это процесс, где каждая мелочь имеет значение.

Например, банковская комиссия не входит в сумму штрафа, поэтому платеж может быть зачислен не в полном объеме. А если в назначении платежа не указать фамилию, имя, отчество и номер постановления — система вообще не засчитает уплату, и штраф останется в силе.

Также важно учитывать, что 50% скидка действует только для автоматических нарушений, зафиксированных камерами. Если штраф выписан на месте, например с помощью TruCAM, платить придется полную сумму. А вот частичная или просроченная оплата автоматически передает дело в исполнительную службу.