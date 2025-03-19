Внимание водителям: с 25 марта вступает в силу новое важное правило

В Украине с 25 марта все сервисные центры МВД будут работать по новой системе управления очередью, полностью исключающей ручное вмешательство и минимизирующей коррупционные риски.

Об этом пишет Автотема.

Чтобы попасть на прием в сервисный центр МВД, необходимо зарегистрироваться в электронной очереди. Это можно сделать через находящиеся в сервисных центрах терминалы или через онлайн-регистрацию на сайте Главного сервисного центра МВД. Онлайн-запись позволяет выбирать дату за 21 день вперед. Важно помнить, что каждая запись персональна и передать ее другому человеку невозможно.

Новая система очереди в сервисных центрах МВД имеет несколько существенных преимуществ, которые значительно улучшат процесс получения водительских услуг. Во-первых, она исключает возможность манипуляций с талонами, что часто становилось источником коррупционных схем. Теперь этот процесс будет прозрачным, и у всех граждан будут равные условия. Во-вторых, автоматизация процесса позволит сократить время ожидания и сделает обслуживание более эффективным. Водители также будут получать подтверждение записи по электронной почте, что позволяет всегда иметь под рукой подтверждение своей регистрации. Кроме того, планируется введение СМС-напоминаний, что позволит водителям не забывать о своем посещении сервисного центра.

Напомним, ранее мы писали о том, на каких АЗС в Украине недоливают горючее.

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