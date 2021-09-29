Во сколько обойдется владение гиперкара Bugatti Chiron: названа сумасшедшая сумма

И это только за эксплуатацию всего за четыре года.

Стала известна стоимость обслуживания гипекара Bugatti Chiron Pur Sport.

Об этом сообщает Motor1.

Так, житель Сингапура Мухаммад Аль Кави Заман, который является поклонником марки Bugatti, посетил новый шоу-рум французского автопроизводителя и рассказал, во сколько денег обойдется содержание этой модели за четыре года владения. Интересно, что он посчитал расходы исключительно на обслуживание автомобиля — в итоговую сумму не включены расходы на бензин и оплата страховки, налоги и другие расходы.

Так, например, первое полное техобслуживание производитель рекомендует пройти через 14 месяцев владения или после 16 тысяч км пробега. Гиперкару нужно будет заменить смазку вместе с фильтром, охлаждающую жидкость и все 16 сливных пробок. Для клиента это будет стоить 24 600 долларов.

Также раз в полтора года нужно менять колеса, а также тормозные диски вместе с суппортами и колодками. За комплект из четырех колесных дисков придется отдать минимум 49 тысяч, а обслуживание тормозной системы обойдется почти в 61 600 долларов. В конце второго — начале третьего года эксплуатации производитель рекомендует заменить все четыре турбины, это обойдется в 26 тысяч долларов. Также нужно будет поменять воздуховоды на новые за 22 тысячи и установить новый топливный бак за 43 800. Замена лобового стекла, которое к третьему году эксплуатации уже может покрыться сколами, обойдется в 58 900.

Таким образом, итоговая стоимость владения Bugatti Chiron Pur Sport за четыре года составит не менее 356 164 долларов. Для постоянных клиентов компании скидки до 30 процентов, но даже с ее учетом стоимость обслуживания составит более 246 575. И это без учета топлива, страховок, налогов и т.п. Только регламентные ТО.

Гиперкар Bugatti Chiron Pur Sport был выпущен ограниченным тиражом всего из 60 экземпляров, каждый из которых стоит около 4,1 миллиона долларов. В моторном отсеке купе установлен восьмилитровый W16, предельная мощность которого достигает 1 500 лошадиных сил и 1 600 Нм крутящего момента.

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