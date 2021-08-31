Водитель Honda показал, что будет, если проехать на только уложенном асфальте

Водитель Honda показал, что будет, если проехать на только уложенном асфальте

Он испортил не только дорогу, но и, наверное, свое авто.

В Сети опубликовали видео, на котором показано как водитель Honda Fit проехался на только уложенном асфальте.

Ролик опубликовали на сайте Reddit.

Возможно водитель хотел насладиться свежей дорогой, но ему удалось только ее испортить. Когда он ехал на новом асфальте, то вырезал своими колесами на нем колеи.

Водитель также мог таким образом испортить ходовую часть автомобиля.

В видео не показано, что произошло перед началом того, как машина выехала на свежий асфальт, и то, что было после этого. Хотя, скорее всего, потом на этот участок приехала техника, чтобы все исправить.

В комментариях к видео строитель дорог рассказал, что подобное случается довольно часто.

А еще один пользователь рассказал, что тоже однажды выехал на только уложенный асфальт. Однако он это сделал, потому что с дороги убрали забор, чтобы на участок могла заехать грузовик, и его забыли вернуть обратно.

Компания дорожных работ признала свою ошибку и заплатила за удаления асфальта из машины пострадавшего. Возможно с героем этого видео случилось то же самое.

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