Водитель не нужен: Huawei намерена представить автомобиль на автономном управлении

Это должно произойти до 2025 года.

Компания Huawei собирается разработать свой первый автомобиль с функцией автономного управления.

Об этом рассказал один из топ-менеджеров компании Huawei Ван Цзюнь в интервью Auto News Europe. По словам Ван Цзюня, "цель нашей команды — создать к 2025 году легковые автомобили, которые движутся без водителя".

Отмечается, что развитием нового для себя направления бизнеса — интеллектуальные электромобили — один из мировых телекоммуникационных гигантов решил заняться после того, как его глобальный бизнес по производству смартфонов пострадал из-за санкций США.

consumer.huawei.com

Также компания получила патент на литиевые аккумуляторы с увеличенным сроком службы и объявила, что совместно с Chery Automobile займется разработкой "умного" автомобиля. В ближайшие пять лет созданный ими новый автомобильный бренд выпустит 105 автомобилей, включая 23 полностью электрических.

Huawei Technologies сотрудничает с более чем 30 автомобильными брендами и планирует стать ведущим поставщиком "интеллектуальных решений" в Китае.

Ранее рассказывалось о том, что Huawei вывела на рынок свой первый автомобиль, который имеет грандиозный запас хода.

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