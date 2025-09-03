Водитель Porsche разогнался до 227 км/ч: как его наказали

Порше / © Freepik

В Польше полиция задержала водителя элитного автомобиля Porsche, который ехал со скоростью 227 километров в час на трассе вблизи Варшавы. Это почти вдвое больше разрешенных 120 км/ч, установленных на этом участке дороги. За такое грубое нарушение водитель получил строгий штраф и максимальное количество штрафных баллов.

Об этом сообщает издание amoledo.

Инцидент произошел в городе Пясечно, где полицейские заметили автомобиль, двигавшийся в сторону столицы с аномально высокой скоростью. Патруль на служебном авто без специальных отметок зафиксировал превышение с помощью видеорегистратора. Результаты измерения не оставили сомнений: 46-летний водитель превысил скорость на 107 километров в час.

За совершенное правонарушение мужчина получил штраф в размере 2500 злотых (примерно 25 000 грн) и 15 штрафных баллов. Это наказание является стандартным для подобных случаев значительного превышения скорости в Польше.

Дорожная полиция подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения. По словам представителей ведомства, каждое значительное превышение скорости повышает риск аварий, что ставит под угрозу жизни всех участников движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что штрафы за превышение скорости в Украине накладывают с помощью двух основных методов: автоматических камер и портативных приборов TruCAM, используемых в сочетании с камерами автоматической фиксации.Однако в некоторых случаях штраф может быть неправомерным, и водители имеют право его обжаловать.