Если водитель случайно задел или сорвал шланг во время заправки, такая ситуация считается ДТП. Главное — не убегать с места происшествия, ведь это может обернуться штрафом и даже лишением водительских прав.

Об этом пишет UA.Motors.

Специалисты отмечают: нужно немедленно остановиться, вызвать полицию и зафиксировать все повреждения как на колонке, так и на авто. Фото и видео помогут страхователю определить объем ущерба.

За поврежденное оборудование несет водитель или его страховая компания. Стоимость ремонта муфты, колонки или царапин на авто покрывается в пределах полиса ОСАГО.

Когда грозит лишение прав

Если водитель покидает место инцидента, это квалифицируется как бегство с места ДТП. В таком случае предусмотрено лишение права управления сроком от года до полутора. Кроме того, страховая компания может отказать в возмещении.

Чтобы избежать проблем, водителям советуют не паниковать, оставаться на месте и дождаться правоохранителей. Только правильно оформленные документы гарантируют компенсацию ущерба без дополнительных санкций.

Напомним, автомобильный эксперт развенчал мифы вокруг способов заправки авто, отметив, что на проверенных АЗС финансовая разница между заправкой на определенную сумму, точное количество литров или «до полного» минимальна.

По его словам, страх «недоливания» горючего на современном оборудовании преувеличен, а в бак может уместиться больше горючего, чем заявлено, из-за его сложной формы и температуры топлива. Следовательно, выбор способа заправки зависит исключительно от удобства и привычки водителя.