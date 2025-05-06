Водителей будут лишать прав и штрафовать за алкоголь в припаркованном авто

Употребление алкоголя за рулем / © Pixabay

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В период майских праздников многие украинцы выбирают провести время с друзьями на природе или у дома. Одним из вариантов отдыха для некоторых водителей является распитие алкоголя в припаркованном автомобиле. Однако эксперты предупреждают, что это может иметь серьезные правовые последствия.

Об этом пишет SUV News.

По словам юриста, хотя украинским законодательством прямо наказывается только управление автомобилем в состоянии опьянения, распитие алкоголя в припаркованном авто также не является безопасным. Полиция может квалифицировать ситуацию как подготовку к управлению в нетрезвом виде или даже как такую, что может спровоцировать водителя к движению. Это означает, что даже если автомобиль стоит на месте, патрульные могут начать проверку на состояние опьянения и наложить штраф.

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Другой проблемой является сложность доказывания намерений водителя. Судебные дела показывают, что даже при наличии свидетелей или видео водитель редко может доказать, что не собирался садиться за руль в нетрезвом состоянии. Поэтому даже распитие алкоголя в припаркованном автомобиле может привести к штрафам, которые варьируются от 17 000 до 51 000 гривен, а также к лишению прав на срок от 1 до 10 лет.

Патрульная полиция также может наложить штраф за нарушение общественного порядка, если попойка в авто была громкой или обнаружена в общественном месте. Это подчеркивает, что даже в условиях, когда водитель не планирует ехать в авто, риски все равно высоки.

Юристы советуют украинским водителям находить альтернативы для праздничных посиделок, ведь в будущем это может оказаться не только безопаснее, но и экономнее. Учитывая высокие штрафы и возможность лишения прав, лучше выбрать другие варианты расслабления, такие как посещение ресторанов или отдых дома.

Статистика показывает, что пьяные водители на дорогах — это не единичные случаи, а растущая проблема, особенно в праздничные дни. Каждый день сотни украинцев садятся за руль в нетрезвом состоянии, а распитие алкоголя в автомобилях только увеличивает риск ДТП. Даже когда автомобиль припаркован, остается потенциально опасным, если водитель находится под влиянием алкоголя.

Таким образом, эксперты советуют воздержаться от попойки в авто, поскольку даже, на первый взгляд, безопасные ситуации могут обернуться большими проблемами с законом и здоровьем.

Напомним, ранее мы писали о том, можно ли садиться за руль после употребления безалкогольного пива.