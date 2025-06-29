Водителей опросили о самых качественных авто — результаты рейтинга

Результаты рейтинга среди авто / © Nissan

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По результатам нового исследования по качеству новых автомобилей, в котором приняли участие реальные автовладельцы, оказалось, что топовой маркой года стала машина Lexus, которая в прошлом году занимала второе место среди премиальных брендов. А самые плохие показатели по качеству новых машин 2025-го зафиксированы у Audi, Volvo, Infiniti, Volkswagen и Mazda.

Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании JD Power.

Согласно результатам опроса качества новых автомобилей, в котором приняли участие реальные автовладельцы, качество машин выросло, однако в сегменте массовых автомобилей лидер существенно изменился.

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Машина — лидер рейтинга среди водителей

Самой качественной маркой в этом году признана Lexus, в прошлом году занимавшая второе место среди премиальных брендов. Владельцы жаловались на эти авто только в 166 случаях на каждые 100 машин (PP100).

Рейтинг автомобилей от консалтинговой компании J.D. Power

В массовом сегменте первое место занял Nissan с результатом почти таким же — 169 проблем на 100 авто. В то же время прошлогодний лидер — Ram резко сдал позиции, опустившись на 25-е место с результатом 218 жалоб по сравнению с 148 годом ранее. Аналитики связывают это с выходом нового поколения пикапов.

Худшие показатели по качеству новых машин в этом году зафиксированы у Audi, Volvo, Infiniti, Volkswagen и Mazda. В отдельных категориях больше всего первых мест получили автомобили концернов GM, Ford и Honda.

Авторы исследования отмечают, что бренды класса премиум улучшили средний результат на 27 баллов по сравнению с прошлым годом, тогда как массовый сегмент потерял 6 баллов. Что касается типов силовых установок, впервые наибольшее количество проблем было обнаружено у плагин-гибридов — электромобили показали высшее качество, хотя все еще уступают бензиновым автомобилям.

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Напомним и о машинах, которые меньше теряют в цене. Известен топ-5 выгодных машин для покупки в 2025 году.

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