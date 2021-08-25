Водителей предупредили о новой хитрости полиции относительно осмотра на состояние опьянения

Это влечет за собой наложение штрафа.

Автомобилистов предупредили о новой хитрости полиции относительно осмотра на состояние опьянения.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Так, недавно в суд поступил протокол об административном правонарушении по статье 130 КУоАП (Управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). В документе говорилось, что водитель ТС отказался от осмотра в медицинском учреждении на состояние наркотического опьянения.

Как известно, отказ от осмотра предусматривает такую же ответственность как за управление в состоянии опьянения (17 тысяч грн и лишение права управления сроком на один год). Суд первой инстанции признал водителя виновным и наложил 17 тысяч грн штрафа. Также суд лишил нарушителя права управления сроком на один год. Автомобилист обжаловал решение в апелляционном суде.

Просмотрев видеозапись, суд увидел, что на предложение полицейского проехать к врачу-наркологу с целью осмотра на состояние опьянения водитель согласился. После этого, на автомобиле патрульной полиции инспектор вместе с водителем выехали в медицинское учреждение. Однако, во время движения автомобиля работник полиции начал побуждать водителя к отказу от проведения осмотра. То есть, к совершению правонарушения, предусмотренного статьей 130 КУоАП.

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После этого, правоохранитель начал сообщать водителю, что согласно п. 2.5. ПДД водитель имеет право отказаться от проведения осмотра. В то же время из содержания п. 2.5. ПДД водитель должен по требованию полицейского пройти осмотр на состояние опьянения.

Как следствие, после "рекомендаций" стража порядка водитель отказался от проведения осмотра в больнице. Инспектор остановил транспортное средство и составил в отношении водителя протокол об административном правонарушении по статье 130 КУоАП. В протоколе написал: "От прохождения освидетельствования отказался". Ознакомившись с материалами дела, суд признал водителя невиновным и закрыл производство по делу.

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