Водителей предупредили об изменениях в документах: что нужно знать от МВД

Что нужно для обмена водительского удостоверения.

Водители, которым не нравится фото в правах, могут заменить удостоверение. Для этого достаточно лично обратиться в сервисный центр.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Там отметили, что фото заранее печатать не нужно, ведь администратор сделает качественное фото при предоставлении услуги.

Также речь идет о сдаче практического экзамена и получении водительского удостоверения. Если владелец авто носил очки, в сервисный центр МВД перед экзаменами следует подать медовидку с имеющейся соответствующей отметкой относительно обязательного ношения очков при управлении авто.

Затем, через определенный промежуток времени, вы сделали коррекцию зрения и хотите обновить водительское удостоверение вместе с фото. Для этого в сервисном центре МВД необходимо предъявить действующую медицинскую справку, подтверждающую отсутствие обязательной носки средств коррекции зрения во время вождения транспортным средством.

Какие документы следует подать при обмене водительского удостоверения в сервисный центр МВД

В пакет входят следующие документы водителя:

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства);

РНОКПП;

имеющееся удостоверение водителя;

действующую медицинскую справку (в случае обмена водительского удостоверения по состоянию здоровья).

При обмене водительского удостоверения онлайн фото в водительском удостоверении будет отображаться из предыдущего водительского документа.

Напомним, ранее речь шла о правилах въезда в Румынию. Для водителей на автомобилях они стали строже. Путешественники, которые планируют путешествовать в эту страну, должны быть готовы к новым требованиям.

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