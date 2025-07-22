Водителей предупредили об опасности: какую деталь у подержанных авто нужно заменить немедленно

Автомобиль / © pixabay.com

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Известный американский автомеханик и блогер Скотти Килмер призвал владельцев автомобилей обратить особое внимание на состояние шин, а именно — на износ протектора. На своем YouTube-канале, имеющем миллионы просмотров, эксперт подчеркнул: шины со стертой рифленой поверхностью представляют смертельную опасность, особенно во время дождя.

Об этом пишет Express.

По словам Килмера, протектор играет ключевую роль в сцеплении с дорогой и отводе воды во время осадков. Если же его глубина уменьшается, автомобиль теряет стабильность и риск попасть в ДТП растет в разы. Эксперт привел пример гонки drag racing, где специальные шины полностью гладкие, что позволяет достигать большой скорости, но абсолютно не подходят для влажных условий.

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«В сухую погоду вы можете не заметить проблем. Но во время дождя такая шина будет скользить, как на льду. Поэтому нужно регулярно проверять глубину протектора», — подчеркнул автомеханик.

Его оговорку поддержали многочисленные пользователи, которые в комментариях под видео призвали других водителей не медлить с заменой изношенных шин. Во многих странах уже действуют четкие нормативы относительно минимальной глубины протектора, однако в Украине водители часто игнорируют эти рекомендации, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения.

Килмер подчеркивает: речь идет не только о техническом обслуживании, но и об элементарной безопасности. Временная замена шин с изношенным протектором может спасти жизнь.

Напомним, резкий скрип или визг, издаваемый из-под колес, может мгновенно вызвать панику у любого водителя. Первая мысль — тормозные колодки стерты, диски повреждены, а значит дорогой ремонт. Но в действительности не все так страшно.

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В большинстве случаев скрип — это не поломка, а следствие банального загрязнения.

Метод прост: разогреть тормозную систему через несколько интенсивных, но контролируемых торможений. Эту процедуру водители называют «прожиганием тормозов». Найдите безопасное место — пустую парковку или прямой участок дороги — разгоните авто до 60–70 км/ч, и 3–5 раз резко притормозите. Это позволит уничтожить налипшую грязь и вернуть тишину на поворотах.