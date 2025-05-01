Водителей предупредили об опасности в авто: к чему нельзя прикасаться в жару

Водитель авто / © Pexels

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Эксперт по автомобильному делу Грэм Конвей из компании Select Car Leasing призвал водителей избегать контакта с одной деталью, которая в жару может вызвать болезненные ожоги. Речь идет о металлической части ремня безопасности.

Об этом пишет Express.co.uk.

Конвей рекомендует как водителям, так и пассажирам соблюдать осторожность с тем, к чему они прикасаются в жару, и особенно предостерегает от прикосновения к металлической части ремня безопасности.

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«Ремни безопасности вызывают большую тревогу во время любой жары. Хотя они спасают жизнь на дорогах, металлические части могут повлечь травмы в солнечную погоду, когда нагреваются под прямыми солнечными лучами. Они могут вызвать серьезные ожоги на открытой коже, особенно у детей, которые могут не отдавать себе отчет в опасности, а также представляют риск для животных, перевозимых в авто», — рассказал автоэксперт.

Поскольку металлическая пластина, фиксирующая ремень безопасности, часто видна через окна авто, некоторые исследования обнаружили, что температура этой детали в солнечный день может достигать 90 градусов.

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы все пассажиры брались за ремень только за пластиковую накладку, а также учили своих детей избегать ожогов, которые могут придать стресс во время путешествия.

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