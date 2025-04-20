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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Водителей предупреждают: затхлый запах кондиционера может являться сигналом опасности

Эксперт рассказал, как снизить риски для здоровья при использовании кондиционера в машине.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Автомобиль

Автомобиль / © Pixabay

Водителей предупреждают о необходимости проверить автомобиль, если кондиционер издает неприятный запах, поскольку это может являться признаком серьезных проблем со здоровьем во время длительных поездок.

Об этом пишет express.co.uk.

С увеличением тепла в стране многие автомобилисты снова начали пользоваться кондиционером после нескольких месяцев его бездействия. Эксперт Эндрю Джервис подчеркивает, что затхлый или влажный запах при включении кондиционера указывает на необходимость чистки. При работе кондиционера могут появляться симптомы, подобные аллергии, такие как чихание, кашель и боль в горле.

Со временем в системе кондиционирования могут скапливаться бактерии, вызывающие затхлый запах. Поэтому регулярное обслуживание и замена фильтров важны для предотвращения проблем со здоровьем. Водителям рекомендуют проверять систему при первом включении кондиционера и обращаться к профессионалам при появлении неприятного запаха.

Напомним, водителей предупредили о рисках неправильной чистки ремня безопасности.

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