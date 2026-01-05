- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 2 мин
Водителей призывают надевать носки на автомобильные зеркала на ночь в январе — зачем
Обычные носки могут спасти водителей ото льда на зеркалах зимой. Эксперт объяснил, как работает этот метод.
Похолодание в 2026 году принесло с собой снег, гололед и минусовые температуры не только в Украине. Поэтому западные эксперты призвали водителей заворачивать автомобильные зеркала в носки накануне вечером, чтобы предотвратить образование льда ночью. Учитывая холодную волну, январь — идеальное время, чтобы испытать этот необычный лайфгак.
Об этом со ссылкой на Метеорологическую службу Великобритании (Met Office), объявившую «янтарное» предупреждение о снеге, говорит автомобильный эксперт Бен Велем в Express.
По его словам, такой обычный предмет одежды, как носки, может лишить потребности покупать специальный размораживатель для зеркал.
Бен Велем посоветовал заворачивать автомобильные зеркала в носки накануне вечером, чтобы предотвратить образование льда.
«Использование носков может вызвать изумленные взгляды соседей, но это действительно эффективно. Пара старых носков может сэкономить драгоценные минуты в морозные утренники. Главное — не забудьте снять их перед началом поездки», — объяснил он.
В то же время эксперт предостерег от других методов, в частности, от использования картофеля для размораживания автомобиля.
Этот вирусный миф набрал популярность, однако не имеет под собой ни одной научной основы. По словам эксперта, такой «трюк» может выглядеть разумно, но в результате оставит на лобовом стекле кашевидную грязь вместо льда.
«Этот тренд с TikTok может казаться сообразительным, но вы только получите липкую массу на лобовом стекле, которую будет труднее убрать, чем сам иней», — предостерег он.
Между тем, другие эксперты советуют водителям использовать белый уксус для борьбы с конденсатом в салоне автомобиля.
«Великолепный способ убрать конденсат и предотвратить его повторное появление — приготовить домашний раствор», — заявили они.
Как убрать конденсат в авто: простой рецепт раствора
Смешайте два стакана воды и два стакана белого уксуса.
Добавьте несколько капель моющего средства.
Перелейте смесь в пульверизатор и нанесите прямо на окно.
Белый уксус создает защитный барьер, а моющее средство уменьшает поверхностное натяжение капель на стекле. Мы советуем наносить очень тонкий слой — он высохнет самостоятельно».
Между тем, главный синоптик Met Office Нил Армстронг призвал граждан быть внимательными к погодным условиям.
«Арктический воздух сейчас охватил большую часть Великобритании, и очень холодная погода сохранится в выходные. В некоторых районах ночные температуры будут опускаться до двузначных минусовых значений, а днем температура будет едва превышать 0°C», — сказал британский метеоролог.
Он также предоставил прогноз по погоде. По его информации, холодный период января будет продолжаться и на следующей неделе, а зимние опасности сохранятся, поэтому возможны новые погодные предупреждения.
«Крайне важно следить за актуальными прогнозами и заранее планировать свои действия», — добавил он.
Между тем, в Украине тоже говорят об ухудшении погодных условий. Так, 6-8 января существенно ухудшится погода — синоптики предупреждают о снеге и гололеде.