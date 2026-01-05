Водителей призывают надевать носки на автомобильные зеркала на ночь в январе — зачем

Водителей призывают надевать носки на зеркала авто / © Freepik

Реклама

Похолодание в 2026 году принесло с собой снег, гололед и минусовые температуры не только в Украине. Поэтому западные эксперты призвали водителей заворачивать автомобильные зеркала в носки накануне вечером, чтобы предотвратить образование льда ночью. Учитывая холодную волну, январь — идеальное время, чтобы испытать этот необычный лайфгак.

Об этом со ссылкой на Метеорологическую службу Великобритании (Met Office), объявившую «янтарное» предупреждение о снеге, говорит автомобильный эксперт Бен Велем в Express.

По его словам, такой обычный предмет одежды, как носки, может лишить потребности покупать специальный размораживатель для зеркал.

Реклама

Бен Велем посоветовал заворачивать автомобильные зеркала в носки накануне вечером, чтобы предотвратить образование льда.

«Использование носков может вызвать изумленные взгляды соседей, но это действительно эффективно. Пара старых носков может сэкономить драгоценные минуты в морозные утренники. Главное — не забудьте снять их перед началом поездки», — объяснил он.

В то же время эксперт предостерег от других методов, в частности, от использования картофеля для размораживания автомобиля.

Этот вирусный миф набрал популярность, однако не имеет под собой ни одной научной основы. По словам эксперта, такой «трюк» может выглядеть разумно, но в результате оставит на лобовом стекле кашевидную грязь вместо льда.

Реклама

«Этот тренд с TikTok может казаться сообразительным, но вы только получите липкую массу на лобовом стекле, которую будет труднее убрать, чем сам иней», — предостерег он.

Между тем, другие эксперты советуют водителям использовать белый уксус для борьбы с конденсатом в салоне автомобиля.

«Великолепный способ убрать конденсат и предотвратить его повторное появление — приготовить домашний раствор», — заявили они.

Как убрать конденсат в авто: простой рецепт раствора

Смешайте два стакана воды и два стакана белого уксуса. Добавьте несколько капель моющего средства. Перелейте смесь в пульверизатор и нанесите прямо на окно.

Белый уксус создает защитный барьер, а моющее средство уменьшает поверхностное натяжение капель на стекле. Мы советуем наносить очень тонкий слой — он высохнет самостоятельно».

Реклама

Между тем, главный синоптик Met Office Нил Армстронг призвал граждан быть внимательными к погодным условиям.

«Арктический воздух сейчас охватил большую часть Великобритании, и очень холодная погода сохранится в выходные. В некоторых районах ночные температуры будут опускаться до двузначных минусовых значений, а днем температура будет едва превышать 0°C», — сказал британский метеоролог.

Он также предоставил прогноз по погоде. По его информации, холодный период января будет продолжаться и на следующей неделе, а зимние опасности сохранятся, поэтому возможны новые погодные предупреждения.

«Крайне важно следить за актуальными прогнозами и заранее планировать свои действия», — добавил он.

Реклама

Между тем, в Украине тоже говорят об ухудшении погодных условий. Так, 6-8 января существенно ухудшится погода — синоптики предупреждают о снеге и гололеде.