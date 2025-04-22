Водителей ждет штраф до 275 000 грн за еду за рулем из-за малоизвестного правила

Автомобиль / © Pexels

Реклама

Водители могут получить большой штраф, если окажутся невнимательными за рулем из-за еды или напитков.

Об этом пишет express.

Хотя в Британии употребление пищи за рулем не запрещено напрямую, такое поведение может считаться опасным, если отвлекает водителя от дороги. В случае потери контроля над транспортом из-за обеда или перекуса, это уже квалифицируется как небрежное или безответственное вождение.

Реклама

Согласно правилу 148 дорожного движения Великобритании для безопасного управления необходима полная сосредоточенность. В этом пункте отдельно указывается, что водителям следует избегать действий, которые могут отвлекать, таких как еда или напитки во время движения.

«Простыми словами, если полиция сочтет, что употребление пищи стало причиной потери контроля над транспортным средством, водителя могут оштрафовать на сумму до £5,000 (275 000 грн) и начислить до 9 штрафных баллов», — отмечают эксперты.

Хотя сам факт еды в машине не является преступлением, это может обернуться серьезными последствиями, если станет причиной ДТП или опасной ситуации. Поэтому эксперты советуют сосредоточиться исключительно на управлении во время движения, а перекусы отложить на остановку.

Напомним, ранее мы писали о том, что водители могут получить более 250 тыс. грн штрафа за окропление пешехода.