Водители больше не смогут "обманывать" камеры: как будет работать новая система фиксации

Тормозить придется не перед камерой, а на протяжении всего пути.

Министерство внутренних дел Украины вместе с народными депутатами подготовили законопроект, который внесет изменения в фиксацию превышения скорости.

Об этом сообщило издание Автотема.

Водители резко тормозят перед камерами во избежание штрафов, а затем снова ускоряются. В случае введения новых правил автофиксации нарушений система будет измерять среднюю скорость между двумя камерами:

Камера №1 фиксирует время въезда в контрольную зону.

Камера №2 – время выезда.

Если расчетная скорость выше разрешенной, водитель получит штраф.

Эта инициатива имеет целью лишить водителей возможности "хитрить", тем самым уменьшить количество опасных ситуаций на дорогах. Подобные системы уже доказали свою эффективность в Европе.

Напомним, на дорогах Украины заработают дополнительные комплексы фиксации нарушений ПДД.

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