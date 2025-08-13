Водители, будьте осторожны: как избежать штрафа до 1700 грн

Штраф / © УНИАН

Реклама

Тонировка автомобиля остается популярной среди украинских водителей, ведь затемненное стекло защищает от солнца, создает приватность и придает авто стильный вид. Однако законодательство Украины строго регулирует степень затемнения стекла и нарушение этих правил может привести к штрафам и даже временному лишению права управления.

Об этом пишут «Экономические новости».

Согласно Закону Украины «О дорожном движении», лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а передние боковые окна — не менее 70%. Запрещена зеркальная тонировка и затемнение фар и фонарей, которые снижают видимость и создают опасность для других водителей.

Реклама

Контроль соблюдения правил осуществляют сотрудники полиции сертифицированными приборами, а первый штраф за нарушение составляет 340 гривен. Повторное нарушение в течение года влечет штраф от 850 до 1700 гривен, временное лишение прав или административный арест.

Проверка тонирования проводится в специальных условиях, и несоблюдение этих требований может стать основанием для обжалования штрафа. Пока массового контроля нет, но с усилением безопасности или возвращением техосмотра автомобили с чрезмерно затемненными окнами рискуют столкнуться с проблемами.

Эксперты советуют водителям выбирать баланс между комфортом и соблюдением закона, ведь безопасность на дороге должна оставаться приоритетом, а неправильно тонированное авто может превратиться в источник финансовых и юридических неприятностей.

Напомним, в Украине также усилен контроль и наказание за нарушение правил проезда пешеходных переходов.