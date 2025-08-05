Водители, будьте внимательны: эти "симптомы" могут свидетельствовать о риске потери колеса

Колесо / © Pixabay

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Потерять колесо на ходу — не просто опасно, а смертельно рискованно, особенно если авто двигается на высокой скорости. В таком случае машина может мгновенно потерять управляемость и спровоцировать ДТП. В то же время, как отмечают эксперты, внезапно такие ситуации случаются редко — автомобиль предупреждает о проблеме заранее.

Об этом сообщает GSMInfo.

Причины потери колеса чаще всего кроются в ходовой части:

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Ослабленные болты крепления колеса

Изношенный или неисправный подшипник

Деформация или повреждение креплений

Разбалансировка ободов колес

Такие поломки не возникают мгновенно, но их развитие — вопрос времени. Если водитель внимателен, автомобиль начинает подавать определенные сигналы уже на раннем этапе.

Специалисты советуют обращать внимание на следующие симптомы:

Посторонние звуки. Стук, скрежет или гул, особенно при наборе скорости, могут свидетельствовать о проблемах с подшипником или креплением.

Автомобиль «тянет» в сторону. Это может свидетельствовать о нарушении геометрии подвески или нестабильном креплении колеса.

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Вибрация. Если вы чувствуете дрожь в руле или кузове — это серьезный сигнал. Возможно, болты ослабли или обод колеса деформирован.

Иногда водители привыкают к этим симптомам, считая их «особенностью» машины. Однако такое безразличие может обернуться фатальными последствиями.

Главное правило — регулярная диагностика. Даже быстрый визуальный осмотр перед выездом может спасти жизнь. Также эксперты рекомендуют:

Периодически проверять состояние креплений колес и подшипников.

После замены колеса обязательно через 50-100 км подтянуть болты.

Избегать перегрузки авто, что создает дополнительное давление на ходовую.

Обращаться в СТО при первых подозрениях на необычное поведение автомобиля.

«Не существует мелких неисправностей, когда речь идет о подвеске. Каждый стук или вибрация — это сигнал, что что-то пошло не так», — отмечают автосервисы.

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Напомним, эта ситуация знакома многим водителям: во время остановки на светофоре или в медленном движении в пробке двигатель внезапно глохнет. Особенно неприятно это для автовладельцев с автоматической коробкой передач, где любой сбой может привести к аварийной ситуации.

Хотя многие сразу подозревают серьезные неисправности — от проблем с зажиганием до топливной системы, — в большинстве случаев виновником оказывается обычное загрязнение дроссельной заслонки. Именно она отвечает за подачу воздуха в двигатель, и со временем на ее поверхности скапливается слой грязи, масел и сажи, что мешает нормальной работе мотора.