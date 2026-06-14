Водители часто путают два дорожных знака: эксперты объяснили нюансы

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В Польше водители часто путают два дорожных знака, связанных с круговым движением, из-за чего могут получить немалый штраф. Речь идет о знаках A-8 и C-12, имеющих разное значение.

Об этом пишет Avtomob.

В чем разница между знаками A-8 и C-12

A-8 — треугольный предупреждающий знак с желтым фоном. Он сообщает о приближении к кольцевой развязке и призывает водителя быть внимательным и снизить скорость. Игнорирование его требований может стоить до 1000 злотых штрафа и 6 штрафных баллов.

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C-12 — круглый синий знак с белыми стрелками. Он уже не предупреждает, а предписывает двигаться по кольцу в одном направлении. За нарушение правил движения на таком перекрестке предусмотрен штраф до 250 злотых и 5 штрафных баллов.

Авторы отмечают, что для украинских водителей, путешествующих по Польше, важно различать эти знаки. Из-за большого количества кольцевых развязок в стране незнание правил может привести к штрафам, особенно если не отдать предпочтение движению или не учесть других участников дорожного движения.

Как мы писали, белый ромб на синем фоне обозначает специальную полосу движения для автомобилей с несколькими пассажирами, транспорта, такси и некоторых других категорий транспорта. Такой знак уже используется во Франции, Испании и других странах Европы, чтобы уменьшить пробки и стимулировать совместные поездки. За незаконное движение по этой полосе в отдельных странах предусмотрены значительные штрафы — например, 135 евро во Франции и около 200 евро в Испании.

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