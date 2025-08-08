Водители годами игнорировали этот символ: а он мог спасти нервы на заправке

Заправка / © Associated Press

Реклама

Многие водители попадают в неудобную ситуацию, когда подъезжают к заправке, а крышка топливного бака оказывается с противоположной стороны. Такой момент способен вызвать раздражение, задержку и даже повреждение автомобиля. Однако есть один простой и гениальный трюк, который навсегда избавит от этой проблемы и находится прямо перед глазами.

Об этом пишет Mirror.

Как выяснилось, решение года было на приборной панели. У индикатора уровня горючего большинство автомобилей имеют крошечную стрелку, указывающую, с какой стороны расположена крышка топливного бака. Эта деталь оставалась незамеченной для миллионов водителей, пока о ней не напомнил генеральный директор службы утилизации автомобилей Car.co.uk Уильям Флэтчер.

Реклама

По его словам, этот индикатор — настоящее спасение для водителей, часто меняющих авто или берущих автомобили в аренду. Если стрелка указывает влево — заправка с левой стороны, если вправо — соответственно, с правой.

Флетчер также предостерег, что попытки протянуть шланг к противоположной стороне могут завершиться царапинами, погрузкой на оборудование или даже разливом горючего. А когда заправка переполнена, дополнительное маневрирование может создать пробки.

В некоторых подержанных авто или определенных моделях такой стрелки может не быть. В таком случае, как альтернатива, можно ориентироваться на расположение значка бензонасоса — во многих автомобилях он находится с той же стороны, что и крышка бака.

Специалист советует: перед заправкой достаточно раз внимательно посмотреть на приборную панель. И тогда такой пустяк больше никогда не станет причиной хлопот.

Реклама

Напомним, после изнуряющего дня большинство водителей просто хотят припарковать авто как можно скорее — заехать передом и больше не думать об этом. Но именно такая привычка часто становится причиной стресса, опасных ситуаций и неприятных ДТП. Зато парковка задним ходом — это не только об аккуратности, но и о реальной безопасности и удобстве.