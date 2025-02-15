Водители массово забывают об этом правиле ПДД и рискуют штрафом

Патрульная полиция регулярно фиксирует нарушения, которые создают опасные ситуации на дороге и затрудняют движение другим участникам.

Украинские водители все чаще игнорируют использование поворотников, что не только нарушает правила дорожного движения, но может стать причиной штрафа. В полиции напоминают: согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП, за неиспользование сигнала в начале движения во время перестройки или поворота предусмотрен штраф в размере 510 грн.

Об этом сообщили на портале Avtosota.

Патрульная полиция регулярно фиксирует нарушения, которые создают опасные ситуации на дороге и затрудняют движение другим участникам.

Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны включать поворотники в следующих случаях:

в начале движения или во время остановки;

перед поворотом, разворотом или сменой полосы.

Подавать сигнал необходимо заранее:

в черте города – не менее 50–100 метров;

вне города – не менее 150–200 метров.

Полицейские отмечают: соблюдение этого простого правила повышает безопасность на дорогах. Своевременный сигнал о маневре помогает избежать аварийных ситуаций и является важным элементом взаимопонимания между водителями.

Напомним, что водителям грозит штраф до 52 000 грн за отвлечение от руля. В Украине жесты на дороге, такие как поздравление или благодарность водителям, являются нормой, в то время как во многих странах за это можно получить штраф.