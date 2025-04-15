Водители могут не вызывать полицию после ДТП при определенных условиях

Водитель / © pixabay.com

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В Украине не каждое столкновение на дороге нуждается в вмешательстве правоохранителей. По словам опытного инспектора, в некоторых случаях водители могут самостоятельно оформить ДТП.

Об этом сообщает " Автотема «.

Если в результате аварии нет травмированных, оба водителя трезвые, имеют действующие полисы обязательного страхования (ОСГПО), а сумма нанесенного ущерба не превышает 80 тысяч гривен, инцидент можно оформить с помощью Европротокола. Главное, чтобы стороны пришли к соглашению об обстоятельствах происшествия.

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Заполнить Европротокол можно как в бумажном формате, так и в электронном виде через мобильное приложение или онлайн. После этого вопрос возмещения ущерба решается со страховыми компаниями.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 февраля 2025 г. в Украине запрещен проезд транспортных средств на отдельных территориях.

Напомним, ранее юристы рассказывали, будет ли штраф за то, если не прекращать движение в минуту молчания.