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Водители могут не вызывать полицию после ДТП при определенных условиях
Страховые компании принимают Европротокол без участия полиции.
В Украине не каждое столкновение на дороге нуждается в вмешательстве правоохранителей. По словам опытного инспектора, в некоторых случаях водители могут самостоятельно оформить ДТП.
Об этом сообщает " Автотема «.
Если в результате аварии нет травмированных, оба водителя трезвые, имеют действующие полисы обязательного страхования (ОСГПО), а сумма нанесенного ущерба не превышает 80 тысяч гривен, инцидент можно оформить с помощью Европротокола. Главное, чтобы стороны пришли к соглашению об обстоятельствах происшествия.
Заполнить Европротокол можно как в бумажном формате, так и в электронном виде через мобильное приложение или онлайн. После этого вопрос возмещения ущерба решается со страховыми компаниями.
Напомним, ранее мы писали, что с 1 февраля 2025 г. в Украине запрещен проезд транспортных средств на отдельных территориях.
Напомним, ранее юристы рассказывали, будет ли штраф за то, если не прекращать движение в минуту молчания.