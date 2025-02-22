Водители могут остаться без прав из-за пешеходов: о каких случаях идет речь

Водители, которые не сбавляют скорость или не останавливаются перед пешеходами, могут быть оштрафованы, а в некоторых случаях лишены водительских прав

В Украине правоохранительные органы начали более строго контролировать соблюдение правил дорожного движения, в частности, по проезду пешеходных переходов. Водители, которые не предпочитают пешеходов, могут быть оштрафованы за нарушение этого важного правила.

Об этом пишет Автотема.

Согласно пункту 18.1 Правил дорожного движения Украины, водители должны принять меры по обеспечению безопасности пешеходов. Это означает, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, где находятся пешеходы, водители должны:

Уменьшить скорость – чтобы вовремя отреагировать на возможную опасность для пешеходов.

– чтобы вовремя отреагировать на возможную опасность для пешеходов. При необходимости остановиться – если пешеходы могут создать препятствие или попасть в опасную ситуацию на переходе.

Пункт 18.4 ПДД Украины также имеет важное значение для обеспечения безопасности на пешеходных переходах. Согласно этому пункту:

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом уменьшается скорость или останавливается автомобиль, это означает, что водитель дает сигнал другим участникам дорожного движения о возможной опасности или наличии пешеходов на переходе.

Водители других транспортных средств на соседних полосах обязаны снизить скорость или, в случае необходимости, остановиться во избежание создания препятствий для пешеходов.

Они могут возобновить движение только после того, как убедятся, что на пешеходном переходе больше нет пешеходов, и таким образом не создается опасность для их передвижения.

Так, согласно части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), водители, которые не предпочитают пешеходов на пешеходных переходах, могут быть оштрафованы в следующих случаях:

Штраф 340 грн — если нарушение не привело к созданию опасной ситуации для других участников дорожного движения.

Штраф от 680 до 850 грн – если водитель заставил других участников движения резко изменить скорость или траекторию движения, что может свидетельствовать о более серьезном нарушении правил безопасности.

В наиболее серьезных случаях, когда нарушение создало реальную угрозу ДТП или даже привело к аварии, водитель может быть лишен водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, какие штрафы грозят нарушителям за парковку на местах для людей с инвалидностью.

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