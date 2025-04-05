Водители могут получить более 250 тыс. грн штафа за окропление пешехода

Штраф за окропление пешехода / © ТСН.ua

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В Великобритании обрызгать пешехода из лужи — это не просто невежливо, но и очень дорого. Местные водители рискуют получить штраф в размере до £5000 (около 267 тыс. грн), что может превысить стоимость их авто.

Об этом сообщило издание SUV News.

Согласно законодательству Великобритании водитель, забрызгавший пешехода водой из лужи, рискует получить штраф в размере примерно 100 фунтов (около 5400 гривен). Однако если дело дойдет до суда, максимальное взыскание может составить целых 5000 фунтов (более 267 000 гривен).

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А вот в Украине пешеходы, облитые грязной водой, могут только развести руками — юридических механизмов наказания водителей просто нет. В соцсетях периодически вспыхивает возмущение, когда видео с такими ситуациями становятся вирусными.

Эксперты отмечают: дело не только в штрафах, а в культуре вождения. Уважение других участников движения должно быть основным правилом, независимо от того, предусмотрено ли за ее нарушение наказание.

Напомним, если ваш автомобиль начал тратить слишком много моторного масла — это сигнал, который не стоит игнорировать.