Водители могут получить штраф 680 гривен за распространенную ошибку на дороге: о какой идет речь

В Украине за движение полосой общественного транспорта предусмотрен штраф в 680 гривен. Это нарушение регламентируется пунктом 17.1 ПДД Украины.

Об этом пишет "Автотема".

Полосы общественного транспорта обеспечивают бесперебойное движение автобусов, троллейбусов и маршруток, чтобы пассажиры могли быстро и безопасно добраться до места назначения. Однако водители легковых автомобилей часто используют эти полосы для объезда пробок или с целью ускорения движения, нарушая установленные правила. Это может повлечь задержки общественного транспорта, а также повысить опасность на дорогах.

В Украине полосы общественного транспорта имеют специальное обозначение – дорожный знак 5.11, запрещающий движение, остановку или стоянку частного транспорта на этих участках дороги. Камеры видеофиксации и патрульные экипажи осуществляют постоянный контроль над нарушениями. Согласно части 3 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф за нахождение на полосе общественного транспорта составляет 680 гривен. Полиция напоминает, что штрафные санкции применяются как за проезд по этой полосе, так и за любое другое нарушение, связанное с ее использованием.

Водителям следует ответственно относиться к дорожным знакам и не нарушать правила во избежание штрафов и снизить риск аварийных ситуаций.

Напомним, ранее мы писали о том, что штраф за пьяную езду не будут применяться к некоторым категориям водителей и рассказывали, кого это касается.

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