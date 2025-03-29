Водители могут получить штраф до 54 000 гривен за чихание за рулем — подробности

Водителей могут оштрафовать / © УНИАН

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В весенний период , когда природа расцветает, водители могут стать жертвами аллергических реакций или плохого самочувствия, влияющего на безопасность на дорогах. В некоторых странах за небрежный подход к своему здоровью в настоящее время предусмотрены большие штрафы.

Об этом сообщило SUV News .

В Великобритании водители, страдающие аллергией на пыльцу или обычной простуды, могут столкнуться с серьезными штрафами за отвлечение от вождения. Если полицейский заметит, что водитель чихает или чешется за рулем, он может оштрафовать его на сумму до 1000 фунтов стерлингов (54 000 гривен).

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Чтобы минимизировать дискомфорт от пыльцы весной, британские эксперты советуют водителям пользоваться кондиционерами с фильтрацией воздуха, поддерживать чистоту салонного фильтра и носить солнцезащитные очки, если солнце чрезмерно раздражает глаза.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водители могут быть оштрафованы за использование зимних шин после 1 апреля. По правилам, зимние шины можно использовать только до 31 марта, а с началом апреля следует переходить на летние.