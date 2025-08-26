ТСН в социальных сетях

Водители нашли в авто кнопку, которая мгновенно сокращает расходы на топливо

На панели современных авто есть кнопка, которая автоматически выключает двигатель на остановках и уменьшает расход топлива.

Многие водители только сейчас узнали, что кнопка с пометкой «А» на панели приборов помогает экономить топливо. Она отвечает за функцию автоматического запуска и остановки двигателя (Start/Stop), которая временно выключает мотор, когда автомобиль полностью останавливается, и мгновенно включает его снова после отпускания педали тормоза.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты объясняют: эта система особенно эффективна в пробках или во время ожидания на светофоре, когда расход бензина или дизеля обычно наибольший. Благодаря такой функции водители не только экономят деньги на топливе, но и уменьшают вредные выбросы в атмосферу.

Автомобильная компания отмечает, что панели современных авто переполнены различными кнопками, однако именно эта небольшая функция может принести ощутимую пользу. Ее можно активировать или выключать по желанию, однако регулярное использование помогает сократить расходы на топливо в повседневных поездках.

Специалисты подчеркивают: вовремя, когда цены на топливо растут, даже маленькая кнопка может помочь водителям уменьшить ежедневные расходы.

Напомним, эксперты топливного рынка предупреждают, что в октябре этого года цены на бензин и дизельное топливо могут вырасти минимум на 3-5 гривен за литр.

